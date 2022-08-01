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Натхо считает, что Зделар может помочь ЦСКА бороться за чемпионство

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Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, выступающий за сербский «Партизан», прокомментировал переход в московский клуб своего экс-одноклубника Саши Зделара.
Натхо считает, что Зделар может помочь ЦСКА бороться за чемпионство
  • Legion-Media

«Могу сказать, что Саша — настоящий профессионал, который постоянно работает над собой. Я уверен, что он обязательно поможет ЦСКА», — приводит слова Натхо Sport24.

Он также заявил, что огромная трудоспособность и лидерские качества Зделара помогут ЦСКА решить проблемы с защитой и увеличить остроту в атаке. По его словам, серб будет отлично смотреться на одном поле со своим соотечественником Миланом Гайчем.

Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Партизана» 50 матчей, в которых отдал восемь результативных передач.

Ранее трёхкратный чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА серб Зоран Тошич прокомментировал трансфер Зделара в армейский клуб.

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