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Тошич — о трансфере Зделара в ЦСКА: по характеру он похож на Вернблума

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Трёхкратный чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА серб Зоран Тошич прокомментировал трансфер своего соотечественника Саши Зделара в армейский клуб.
Тошич — о трансфере Зделара в ЦСКА: по характеру он похож на Вернблума
  • globallookpress.com
  • © Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com

«Я думаю, что это хороший новичок для ЦСКА. Это тип футболиста, как Понтус Вернблум. Зделар больше участвует в атаке, чем швед. Однако можно сказать, что у них похожие характеры. Я уверен, что это большое усиление для ЦСКА», — цитирует Тошича ТАСС.

Он назвал Зделара настоящим лидером с чемпионским характером, который «тащит команду к победам».

Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Партизана» 50 матчей, в которых отдал восемь результативных передач.

Ранее Зделар высказался о своих целях в ЦСКА.

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