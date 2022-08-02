Умер бывший генеральный секретарь УЕФА Бангертер

Бывший генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Ханс Бангертер скончался в возрасте 98 лет.

«Бангертер был не только ключевой фигурой в развитии УЕФА на ранних этапах жизни организации, но также внёс важный вклад в развитие всего европейского футбола. Он был настоящим проводником инноваций, которые определили облик игры, какой мы её знаем сегодня», — говорится на официальном сайте организации.

Швейцарец возглавлял администрацию союза с 1 января 1960 года до своей отставки 31 декабря 1988 года. Он поспособствовал принятию в организации принципа фиксированных дат для матчей еврокубков, а также введению правила выездного гола.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что четырёхкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла во Владимире в результате ДТП.