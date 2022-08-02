Новичок ХК «Динамо» Каблуков: у меня есть инсайд, что мы ещё увидим Ковальчука на льду

Новичок ХК «Динамо» Илья Каблуков поделился мнением о бывшем форварде «Авангарда» Илье Ковальчуке.

«Поиграет ли он ещё в хоккей? У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может, и нет. Давайте оставим интригу», — приводит слова Каблукова официальный сайт КХЛ.

Последней командой хоккеиста являлся омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина в 2021 году, после чего покинул команду.

Ранее Ковальчук рассказал, что не завершает игровую карьеру.