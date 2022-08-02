военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Новичок ХК «Динамо» Каблуков: у меня есть инсайд, что мы ещё увидим Ковальчука на льду

Короткая ссылка
Новичок ХК «Динамо» Илья Каблуков поделился мнением о бывшем форварде «Авангарда» Илье Ковальчуке.
Новичок ХК «Динамо» Каблуков: у меня есть инсайд, что мы ещё увидим Ковальчука на льду
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Поиграет ли он ещё в хоккей? У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может, и нет. Давайте оставим интригу», — приводит слова Каблукова официальный сайт КХЛ.

Последней командой хоккеиста являлся омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина в 2021 году, после чего покинул команду.

Ранее Ковальчук рассказал, что не завершает игровую карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить