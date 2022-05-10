Ковальчук заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру

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Генеральный менеджер сборной России на Олимпиаде-2022 по хоккею Илья Ковальчук рассказал, что не завершает игровую карьеру.
Ковальчук заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру
  • РИА Новости

«Карьеру игрока, конечно, ещё не закончился. Буду ли летом рассматривать предложения из КХЛ и Америки? Надо сначала в форму себя привести, а то за месяц немного набрал, кушал хорошо. Скоро начну тренироваться», — цитирует Ковальчука Sport24.

Ковальчук также подчеркнул, что его контракт с Федерацией хоккея России (ФХР) истёк и он не является генеральным менеджером сборной.

«То, что я хотел баллотироваться в президенты ФХР, слухи. Пока мне ещё надо набраться опыта, чтобы идти на выборы. У меня планы отдыхать и проводить время с детьми. Впереди лето», — заключил Ковальчук.

Последней командой хоккеиста являлся омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина в 2021 году, после чего покинул команду.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, как проходят поиски нового тренера для команды.

 

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