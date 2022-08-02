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Борис Игнатьев: мне неинтересно слушать переговоры арбитров с судьями VAR

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал возможное обнародование переговоров арбитров VAR.
Борис Игнатьев: мне неинтересно слушать переговоры арбитров с судьями VAR
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Муж с женой в постели разговаривают, а я буду в это вникать? Есть чисто футбольные вещи, а есть кухонные. Мы постоянно пытаемся увести внимание от спорта. Зачем мне слушать беседу Карасёва с Москалёвым? Мне это совсем неинтересно. Надо думать о другом. Почему мы отстали в развитии, не может тягаться с той же Англией, хотя раньше были наравне. Вот это мне важно. Например, мне также неинтересно слушать, как Володя Быстров кого-то полоскает на телевидении. Возьми команду и руководи, а мы будем тебя поддерживать. Говорить: «Володя, молодец», — заявил Игнатьев RT.

Он считает, что публикация переговоров арбитров вряд ли сможет прояснить спорную ситуацию.

«Карасёв говорит Москалёву: «Посмотри, вот тут ты неверно оценил ситуацию». А он ему отвечает: «Нет, всё правильно». Или один другого просит посмотреть повтор. На этом всё. Что мне это даст? Если бы два-три судьи пришли в эфир и объяснили бы нам, почему в одном случае за игру рукой ставят пенальти, а в другом — нет, было бы полезно», — добавил он.

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров высказался об идее возможной публикации переговоров между рефери с судьями VAR.

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