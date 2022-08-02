Егоров — о переговорах арбитров с судьями VAR во время матча: это нечто интимное

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров высказался об идее возможной публикации переговоров между судьями VAR.

«Считаю, что переговоры судей во время матча — нечто интимное. Выносить это на всеобщее обозрение я бы не стал. К сожалению, от наличия VAR количество ошибок не уменьшается. Оно остаётся примерно на том же уровне или вообще увеличивается. Люди надеются на помощь телевизора, но правильно использовать его не так просто», — заявил Егоров RT.



Он подчеркнул, что не стоит публиковать переговоры арбитров после матча.

«Ребята, подходя к монитору, долго смотрят, общаются друг с другом. Зачастую всё превращается в спор. Поэтому считаю, что переговоры арбитров — это интимная вещь, а решение должно оставаться коллективным. Если же записи будут доступны, то болельщики будут делать выводы — кто прав, кто виноват. Считаю, это должно оставаться внутри бригады», — добавил Егоров.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное обнародование переговоров арбитров VAR.