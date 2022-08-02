военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Егоров — о переговорах арбитров с судьями VAR во время матча: это нечто интимное

Короткая ссылка
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров высказался об идее возможной публикации переговоров между судьями VAR.
Егоров — о переговорах арбитров с судьями VAR во время матча: это нечто интимное
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Считаю, что переговоры судей во время матча — нечто интимное. Выносить это на всеобщее обозрение я бы не стал. К сожалению, от наличия VAR количество ошибок не уменьшается. Оно остаётся примерно на том же уровне или вообще увеличивается. Люди надеются на помощь телевизора, но правильно использовать его не так просто», — заявил Егоров RT.

Он подчеркнул, что не стоит публиковать переговоры арбитров после матча.

«Ребята, подходя к монитору, долго смотрят, общаются друг с другом. Зачастую всё превращается в спор. Поэтому считаю, что переговоры арбитров — это интимная вещь, а решение должно оставаться коллективным. Если же записи будут доступны, то болельщики будут делать выводы — кто прав, кто виноват. Считаю, это должно оставаться внутри бригады», — добавил Егоров.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное обнародование переговоров арбитров VAR.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить