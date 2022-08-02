То10: «Олимпиакос» ведёт переговоры с экс-форвардом «Спартака» Ларссоном

Бывший нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в греческом «Олимпиакосе».

25-летний шведский футболист ведёт переговоры с клубом из города Пирей. Ожидается скорое подписание контракта. Тренерский штаб «Олимпиакоса» видит Ларссона лидером новой команды, сообщает To10.

27 июня игрок расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

Ранее сообщалось, что Ларссон покинул АИК.



