Aftonbladet: Ларссон покинул АИК

Экс-нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон покинул шведский АИК.

Как сообщает Aftonbladet, 25-летний футболист попрощался с одноклубниками на тренировке во вторник.

Отмечается, что форвард планирует продолжить карьеру в европейском чемпионате.

27 июня игрок расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

Ранее президент АИК Роберт Фальк заявил, что клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы Ларссона.