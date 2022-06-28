Президент АИКа сомневается, что клуб сможет удовлетворить финансовые запросы Ларссона

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Президент АИКа Роберт Фальк прокомментировал будущее нападающего Джордана Ларссона в шведском клубе на правах аренды после разрыва контракта со «Спартаком».
Президент АИКа сомневается, что клуб сможет удовлетворить финансовые запросы Ларссона
  • РИА Новости

«В данный момент я не знаю, где Джордан продолжит карьеру. Здесь лучше поговорить с ним лично или с его агентом. Конечно, мы хотели бы, чтобы Ларссон остался в АИКе, он отличный футболист. Но я не думаю, что у нас есть столько денег», — приводит слова Фалька «РБ Спорт».

Он также предположил, что Ларссон запросит очень большую сумму, которой у шведского клуба не будет.

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

27 июня игрок расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Ларссона из «Спартака».

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