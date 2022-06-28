Губерниев: редкий иностранец сейчас не уедет из России

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Джордана Ларссона из «Спартака».
Губерниев: редкий иностранец сейчас не уедет из России
  • РИА Новости

«Редкий иностранец сейчас не уедет из России. К сожалению, это нормальная практика сегодняшнего дня. С этим ничего невозможно поделать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

27 июня игрок расторг контракт с московским клубом из-за нежелания возвращаться в Россию.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин высказался о летних трансферах в России.

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