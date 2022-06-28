Уткин считает, что после решения ФИФА трансферы в России стали веселее

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Спортивный журналист Василий Уткин высказался о летних трансферах в России.
Уткин считает, что после решения ФИФА трансферы в России стали веселее
  • РИА Новости

«Трансферы остаются важнейшим развлечением в межсезонье. А в России теперь это всё гораздо веселее. Помимо переходов, уходов, приездов, отъездов, появились ещё и опции приостановки и невозвращения», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он также высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале, который пришёл в одну команду, а вынужден тренировать другую в связи с отъездом игроков.

Напомним, что 21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Никита Баженов заявил, что «Спартаку» давно пора было расстаться с Ларссоном.

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