Баженов заявил, что «Спартаку» давно пора было расстаться с Ларссоном

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал уход Джордана Ларссона из столичного клуба.

«Этого и следовало ожидать. Мне кажется, что «Спартак» затянул и расставаться с ним нужно было ещё раньше. У него пропала мотивация, он перестал выкладываться на поле», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Он также считает, что Виктор Мозес тоже может не вернуться в клуб. По его словам, это будет большой потерей, поскольку он очень хороший футболист.

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

27 июня игрок расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход Ларссона из столичного клуба.