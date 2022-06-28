Гаврилов — об уходе Ларссона из «Спартака»: пусть идёт куда хочет

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Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход Джордана Ларссона из столичного клуба.
Гаврилов — об уходе Ларссона из «Спартака»: пусть идёт куда хочет
  • РИА Новости

«А кто это вообще такой? Мне до лампочки вообще. Пусть идёт туда, куда хочет. Невелика потеря. Он никогда не был лидером «Спартака», даже не могу сказать, что это потеря для команды. Его заявления? Команду это не волнует — им всё равно. Он ляпнул и уехал. Не стоит переживать из-за его ухода», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

27 июня игрок расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход Ларссона из столичного клуба.

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