Кечинов о Ларссоне: нам не нужные такие неблагодарные футболисты

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход Джордана Ларссона из столичного клуба.
Кечинов о Ларссоне: нам не нужные такие неблагодарные футболисты
  • globallookpress.com

«Нам не нужны такие неблагодарные футболисты. Его уход на данный момент — это вообще не потеря, тем более учитывая, что у него нет желания сюда возвращаться», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

27 июня игрок расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал уход Ларссона из «Спартака».

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