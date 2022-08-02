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Носов — о запрете россиянам участвовать в международных соревнованиях: спорт не должен становиться разменной монетой

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Призёр чемпионатов мира и Европы по баскетболу Виталий Носов жёстко высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Носов — о запрете россиянам участвовать в международных соревнованиях: спорт не должен становиться разменной монетой
  • Gettyimages.ru
  • © John Giustina

«На мой взгляд, разумнее всего ведут себя в UFC и НХЛ, где россияне продолжают спокойно выступать. И там никто не помешал Александру Овечкину, члену Putin Team, стать одним из лучших бомбардиров в истории лиги... Я вообще не понимаю, почему спорт должен становиться разменной монетой. За что наших спортсменов лишили права выступать на международных соревнованиях? У тех же фигуристок или гимнасток есть в запасе один-два сезона. Они сейчас загорелись и потухли. Людей оставляют без того, к чему они шли всю жизнь», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Носов назвал запрет французским баскетболистам, выступающим в России, играть за сборную сумашествием.

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