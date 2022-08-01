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Синхронистка Чигирёва предложила ввести футболистам баллы за грацию

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва в шутку предложила ввести в футболе новые правила.

«Мне кажется, нужно менять судейство, добавлять баллы за грацию, прыжки, красивую пробежку, падения», — цитирует Чигирёву ТАСС.

25 июля семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что сборные России по водным видам спорта имеют шансы выступить на летних Играх 2024 года в Париже.

Ранее Ромашина высказалась о решении Международной федерации плавания (FINA) по вопросу участия трансгендеров в соревнованиях.

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