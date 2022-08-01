Синхронистка Чигирёва предложила ввести футболистам баллы за грацию

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва в шутку предложила ввести в футболе новые правила.

«Мне кажется, нужно менять судейство, добавлять баллы за грацию, прыжки, красивую пробежку, падения», — цитирует Чигирёву ТАСС.

25 июля семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что сборные России по водным видам спорта имеют шансы выступить на летних Играх 2024 года в Париже.

Ранее Ромашина высказалась о решении Международной федерации плавания (FINA) по вопросу участия трансгендеров в соревнованиях.