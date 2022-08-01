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Губерниев: Салиховой пора брать бразды правления «Спартаком» в свои руки

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции Заремы Салиховой, супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, на слухи об изменениях в руководстве клуба.
Губерниев: Салиховой пора брать бразды правления «Спартаком» в свои руки
  • РИА Новости

«Я всецело за Зарему. Она — огромный молодец. Ей пора брать бразды правления в свои руки. Чтобы Федун ей служил, а спортивный директор был у неё на посылках», — цитирует Губерниева Sport24.

Он также отметил, что Салиховой не хватит денег, чтобы устроить его на работу в качестве пиар-директора красно-белых.

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Ранее Салихова жёстко отреагировала на слухи об изменениях в «Спартаке».

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