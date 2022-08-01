Савину грозит уголовная ответственность по двум статьям из-за видео про Украину

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что президенту футбольного клуба «Красава» Евгению Савину грозит уголовная ответственность за дискредитацию Вооружённых сил России в ролике с украинскими игроками.

«По поводу публичных высказываний футбольного блогера и украинского пропагандиста Евгения Савина. «Красава» наговорил на две статьи УК РФ», — написал Терюшков в своём Telegram-канале.

Савин в апреле на своём канале опубликовал видео с украинскими футболистами, которое вызвало неоднозначную реакцию у российских спортивных экспертов и поклонников футбола.

Напомним, что ФК «Красава» был основан в 2021 году. Команда по результатам сезона-2021/22 во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) заняла шестое место в своей группе.

Ранее сообщалось, что Савин зарегистрировал футбольный клуб на Кипре.