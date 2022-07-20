Савин сообщил о регистрации клуба «Красава» на Кипре

Президент «Красавы» Евгений Савин зарегистрировал клуб на Кипре.

«Два месяца ожидания, нервов и оформления документов. Организация FC Krasava Ltd. вчера прошла регистрацию на Кипре и достигла договорённости о покупке клуба из Лимасола — «Ипсонас», выступающего во втором дивизионе Кипра. В этом году команда будет выступать под названием FC Krasava — Eny Ypsonas, но уже к следующему сезону мы полностью «перекрасим» клуб», — написал Савин в социальных сетях.

Савин в апреле на своём канале опубликовал видео с украинскими футболистами, которое вызвало неоднозначную реакцию у российских спортивных экспертов и поклонников футбола.

Напомним, что ФК «Красава» был основан в 2021 году. Команда по результатам сезона-2021/22 в Футбольной национальной лиге — 2 (ФНЛ-2) заняла шестое место в своей группе.

Ранее нападающий «Красавы» Матвей Ивахнов стал игроком клуба РПЛ «Факел».