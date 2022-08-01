Агент Лепсая считает, что на отъезд Варелы из «Динамо» повлиял «Зенит»

Агент Тимур Лепсая прокомментировал тайный уход защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

«Варела покинул базу «Динамо» под покровом ночи. В этой ситуации ящик Пандоры открыл «Зенит» переподписанием бразильцев. Я слышал из Латинской Америки, что питерские легионеры после ухода Алберто начали поговаривать об отъезде. «Зенит» в ответ продлил контракты на улучшенных условиях. Агент Варелы Пабло Бентанкур решил этой ситуацией воспользоваться», — приводит слова Лепсаи «Чемпионат».

Он также заявил, что Бальбуэна из того же клуба и региона в схожей ситуации поступил иначе, заранее предупредив руководство об уходе. По его словам, парагваец не хотел покидать «Динамо» и надеялся решить все семейные проблемы.

Варела покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо». 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее в «Динамо» сообщили, что московский клуб не согласовывал переход Варелы во «Фламенго» на правах аренды.