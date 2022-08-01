военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Лепсая считает, что на отъезд Варелы из «Динамо» повлиял «Зенит»

Короткая ссылка
Агент Тимур Лепсая прокомментировал тайный уход защитника Гильермо Варелы из «Динамо».
Агент Лепсая считает, что на отъезд Варелы из «Динамо» повлиял «Зенит»
  • AP

«Варела покинул базу «Динамо» под покровом ночи. В этой ситуации ящик Пандоры открыл «Зенит» переподписанием бразильцев. Я слышал из Латинской Америки, что питерские легионеры после ухода Алберто начали поговаривать об отъезде. «Зенит» в ответ продлил контракты на улучшенных условиях. Агент Варелы Пабло Бентанкур решил этой ситуацией воспользоваться», — приводит слова Лепсаи «Чемпионат».

Он также заявил, что Бальбуэна из того же клуба и региона в схожей ситуации поступил иначе, заранее предупредив руководство об уходе. По его словам, парагваец не хотел покидать «Динамо» и надеялся решить все семейные проблемы.

Варела покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо». 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее в «Динамо» сообщили, что московский клуб не согласовывал переход Варелы во «Фламенго» на правах аренды.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить