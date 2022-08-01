Захаров рассказал, что нужно делать российским прыгунам в воду для равного выступления с китайцами

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объяснил, что нужно делать российским прыгунам в воду для равного выступления с китайцами

«Если рассуждать глобально, конечно, у нас нет такого количества занимающихся, соответственно, нет возможности едва ли не каждое олимпийское четырёхлетие формировать новую команду. Но на самом деле очень многое идёт от отношения самих спортсменов к тому, что они делают. Должно быть прежде всего понимание: чего ты хочешь добиться? Я бы сказал, в моё время всё было гораздо жёстче в плане требований», — заявил Захаров в интервью RT.

По его мнению, в настоящее время многие относятся к спорту расслабленно и не ставят перед собой грандиозных целей. Он также подчеркнул, что не все спортсмены такие, но тенденция имеется.

«Так и с китайцами. Мне кажется, мы незаметно привыкли к мысли, что не можем быть лучше, чем они. А это ненормально. Мы что, не способны выполнять такие же сложные прыжки? Можем. Не умеем входить в воду без брызг? Ещё вопрос, у кого это получается лучше. А значит, надо просто тренироваться, готовить себя к сложности, риску, большим нагрузкам. И к тому, что не всё получится сразу», — заключил Захаров.

Ранее Захаров рассказал, над чем планирует работать, если станет депутатом.