Захаров рассказал, над чем планирует работать, если станет депутатом

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, над чем планирует работать, если выиграет выборы в Саратовскую областную думу.

«Речь о спортивных проектах? Не только. Спорт, естественно, будет оставаться одной из приоритетных задач. Я очень много езжу по стране и вижу, чего именно не хватает нашему городу и области. В моём понимании очень важно, чтобы человек, решивший пойти в политику, чётко отдавал себе отчёт в том, зачем совершает этот шаг. Кто-то ведь делает так, просто поддавшись на уговоры окружающих, а в этом варианте ошибка выбора заложена изначально», — заявил Захаров в интервью RT.

Он также подчеркнул, что является в Саратове достаточно известной личностью и у него уже есть определённые связи. По его словам, он отдаёт себе отчёт, что одним спортом уровень социального благополучия в регионе не поднять.

«Для меня это важно, поскольку здесь живут мои родители, моя семья. Поэтому и не думаю, что круг моих интересов должен быть ограничен исключительно спортивными вопросами. Главное, чтобы люди мне верили, как верили Захарову-спортсмену», — заключил Захаров.

Ранее Захаров объяснил, почему решил попробовать себя в политике.