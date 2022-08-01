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Олимпийский чемпион Захаров объяснил, почему решил попробовать себя в политике

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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, почему решил попробовать себя в политике.
Олимпийский чемпион Захаров объяснил, почему решил попробовать себя в политике
  • РИА Новости

«Довольно давно. Ну а сейчас я просто понял, что меня многие поддерживают в этом начинании. Поэтому и рискнул выставить свою кандидатуру на сентябрьские выборы. Я выдвигаюсь депутатом в областную Думу от партии «Новые люди» — это довольно интересная партия, где делается акцент на бизнес, на молодёжь, что в нынешнее время достаточно актуально», — заявил Захаров в интервью RT.

Он также подчеркнул, что на данный момент идёт смена поколений и спортсмены не до конца понимают, чем заниматься дальше.

«Мне бы хотелось показать, что в плане развития наш Саратовский регион является достаточно перспективным местом, где можно не только остаться, но и достойно работать, участвовать в жизни страны. Считаю, моя депутатская деятельность даст возможность реализовать немало проектов в данном направлении», — заключил Захаров.

Ранее двукратный чемпион России по прыжкам с вышки Руслан Терновой вспомнил, как переживал из-за своей неудачи на чемпионате России перед Олимпийскими играми в Токио.

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