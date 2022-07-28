Двукратный чемпион России по прыжкам в воду Терновой: до сих пор очень хочу на Олимпиаду

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Двукратный чемпион России в прыжках с вышки Руслан Терновой вспомнил, как переживал из-за своей неудачи на чемпионате России перед Олимпийскими играми в Токио.
Двукратный чемпион России по прыжкам в воду Терновой: до сих пор очень хочу на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Я проигрывал Виктору Минибаеву пять или шесть баллов, заключительный прыжок сделал очень хорошо и даже успел обрадоваться, что попал на Игры. А вышло, что нет. Проиграл совсем немного, и по условиям отбора второе место не позволяло мне оказаться в олимпийской команде. Отходил от тех соревнований очень долго, был психологически полностью опустошён. Очень хотел попасть на Олимпиаду. И до сих пор хочу», — сказал Терновой в интервью RT.

Ранее 21-летний спортсмен предположил, чего ему не хватает для попадания в сборную России.

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