Прыгун в воду Терновой предположил, чего ему не хватает для попадания в сборную России

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Двукратный чемпион России в прыжках с вышки Руслан Терновой высказался о своём непопадании в национальную команду.
Прыгун в воду Терновой предположил, чего ему не хватает для попадания в сборную России
  • AP

«Возможно, в чём-то действительно мне не слишком везло, но, скорее, просто чего-то не хватало: мастерства, опыта, психологической устойчивости. Чуточку здесь, чуточку там. Наверное, поэтому в самый ответственный момент я проигрывал, а вовсе не потому, что звёзды как-то не так встали или плохой судья в бригаде попался», — сказал Терновой в интервью RT.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер из-за травмы пропустит Игры дружбы.

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