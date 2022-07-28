Прыгун в воду Терновой предположил, чего ему не хватает для попадания в сборную России

Двукратный чемпион России в прыжках с вышки Руслан Терновой высказался о своём непопадании в национальную команду.

«Возможно, в чём-то действительно мне не слишком везло, но, скорее, просто чего-то не хватало: мастерства, опыта, психологической устойчивости. Чуточку здесь, чуточку там. Наверное, поэтому в самый ответственный момент я проигрывал, а вовсе не потому, что звёзды как-то не так встали или плохой судья в бригаде попался», — сказал Терновой в интервью RT.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер из-за травмы пропустит Игры дружбы.