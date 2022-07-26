Прыгун в воду Шлейхер из-за травмы пропустит Игры дружбы

Чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер получил травму и не примет участия в Играх дружбы.

«Никита проскочил доску, поскользнулся, ободрал одну ногу сзади, а вторую и очень сильно спереди. Пока неясно, насколько сильно повреждена надкостница и сколько времени уйдёт на восстановление», — заявила в беседе с RT главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Игры дружбы проходят в Казани. В соревнованиях принимают участие белорусы и спортсмены из стран СНГ.

Ранее сообщалось, что Шлейхер и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате России 2022 года.