Кузнецов и Шлейхер выиграли чемпионат России в синхронных прыжках в воду

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Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золотые медали в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате России 2022 года.
Кузнецов и Шлейхер выиграли чемпионат России в синхронных прыжках в воду
  • РИА Новости

Прыгуны в воду набрали по итогам шести попыток 433,98 балла. Серебряные медали выиграли Егор Лапин и Илья Молчанов (412,71), бронзовые — Вячеслав Качанов и Александр Черепахин (390,72).

Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева (306,42) заняли первое место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки, Елизавета Кансо и Марина Подъяпольская (275,34) — второе, Василиса Антоненко и Алина Серова (247,83) — третье.

В прыжках с метрового трамплина победу одержала Мария Полякова (287,05), второй стала Кристина Ильиных (283,85), третьей — Виталия Королёва (269,40).

Ранее Владимир Сальников заявил, что уверен в желании FINA провести ЧМ по водным видам спорта в России.

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