Сальников уверен в желании FINA провести ЧМ по водным видам спорта в России
«Все мероприятия, которые были запланированы в стране, в том числе чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, переведены в статус «отложено», — цитирует Сальникова ТАСС.
Четырёхкратный олимпийский чемпион напомнил, что FINA не запрещает российским спортсменам принимать участие во внутренних турнирах.
23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех турнирах под её эгидой до конца 2022 года.
Ранее чемпионка Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина Мария Полякова прокомментировала избрание её в комиссию спортсменов FINA.