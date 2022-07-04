Сальников уверен в желании FINA провести ЧМ по водным видам спорта в России

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что Международная федерация плавания (FINA) хочет сохранить чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в России.

«Все мероприятия, которые были запланированы в стране, в том числе чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, переведены в статус «отложено», — цитирует Сальникова ТАСС.

Четырёхкратный олимпийский чемпион напомнил, что FINA не запрещает российским спортсменам принимать участие во внутренних турнирах.

23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех турнирах под её эгидой до конца 2022 года.

Ранее чемпионка Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина Мария Полякова прокомментировала избрание её в комиссию спортсменов FINA.