Сальников уверен в желании FINA провести ЧМ по водным видам спорта в России

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что Международная федерация плавания (FINA) хочет сохранить чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в России.

«Все мероприятия, которые были запланированы в стране, в том числе чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, переведены в статус «отложено», — цитирует Сальникова ТАСС.

Четырёхкратный олимпийский чемпион напомнил, что FINA не запрещает российским спортсменам принимать участие во внутренних турнирах.

23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех турнирах под её эгидой до конца 2022 года. 

Ранее чемпионка Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина Мария Полякова прокомментировала избрание её в комиссию спортсменов FINA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить