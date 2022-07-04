Полякова не ожидала, что её изберут в комиссию спортсменов FINA

Чемпионка Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина Мария Полякова прокомментировала избрание в комиссию спортсменов Международной федерации плавания (FINA).

«Ещё какая. Несколько месяцев назад наш главный тренер Светлана Борисовна Моисеева спросила: «Ты не против, если мы выдвинем твою кандидатуру?» Я ответила, что нет, но совершенно не ожидала, что на фоне нынешнего отстранения российских спортсменов от международных стартов меня действительно куда-то выберут», — заявила Полякова в интервью RT.

25-летняя спортсменка также рассказала, чем будет заниматься в комиссии FINA.

«Пока не успела об этом подумать, если честно. Но порадовалась, что по крайней мере буду теперь в курсе всего, что происходит в мире водных видов, а не только в прыжках. Одно из основных направлений работы такой комиссии должно заключаться, как мне кажется, в том, чтобы спортсменам было максимально комфортно соревноваться. Проблема ведь действительно существует. Чем крупнее турнир, тем больше приходится считаться с требованиями телевидения. А они довольно часто идут вразрез с интересами тех, кто выступает. Например, когда финалы стоят в расписании вплотную друг за другом, не всегда есть возможность полноценно размяться. При нынешней сложности прыжков это просто опасно», — добавила Полякова.

Ранее член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников ответил на вопрос по поводу дисквалификации российских спортсменов.

















