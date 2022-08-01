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Керимов получил в соперники Дека на турнире ACA 142

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Противостояние экс-чемпионов двух организаций россиянина Рустама Керимова и словака Томаша Дека пополнило кард ACA 142, который пройдёт в Казани 13 августа.
Керимов получил в соперники Дека на турнире ACA 142
  • РИА Новости

«Керимов выходит подтвердить статус первого претендента, пока Олег Борисов, титульный бой с которым все ожидали, восстанавливается после травмы. Для Томаша Дека это большой шанс взлететь в рейтинге и смешать все карты непобеждённому Керимову», — цитирует президента АСА Алексея Яценко пресс-служба организации.

Керимов подписал новое соглашение и вернулся в ACA в 2021 году. Спортсмен владел титулом и успешно защищал его в 2019 году и покинул организацию непобеждённым по завершении контракта.

Томаш Дек — бывший чемпион Fight Night Global, который также покинул организацию непобеждённым и с 2020 года выступает в ACA.

Поединок пройдёт 13 августа в ледовом ДС «Татнефть Арена» на ACA 142, главным событием которого станет бой Устармагомеда Гаджидаудова и Азамата Амагова.

Ранее сообщалось, что Багов и Магомедов могут остаться в ACA после скандального боя.

 

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