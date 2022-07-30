Багов и Магомедов могут остаться в ACA после скандального боя

Президент Абсолютного чемпионата «Ахмат» (ACA) Алексей Яценко сообщил, что Али Багов и Рашид Магомедов могут остаться в промоушене после скандала с остановкой их поединка.

«Бойцы получили обоюдную дисквалификацию и были отстранены от участия в Гран-при. Их действующие соглашения с АСА закончены. С нашей стороны нет препятствий для продления соглашений», — цитирует Яценко ТАСС.

При этом он подчеркнул, что АСА не будет платить за показательные бои как за настоящие, в которых есть «стремление к доминированию и нанесению максимального ущерба сопернику».

В пятом раунде четвертьфинального поединка Гран-при ACA в лёгком весе основатель лиги Майрбек Хасиев зашёл в клетку и остановил бой, признав его несостоявшимся. Рефери неоднократно предупреждал бойцов о пассивности. После турнира Хасиев заявил, что Багов и Магомедов не получат гонорар за этот бой, не выступят в Гран-при, а дальнейшее решение об их участии в лиге будет принято позднее.

В активе 32-летнего Багова 32 победы и десять поражений. У 38-летнего Магомедова 25 побед и шесть поражений.

Ранее шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с американцем Нейтом Диазом.