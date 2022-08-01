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Следующим соперником Шлеменко станет Илич

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Ближайшим соперником Александра Шлеменко станет серб Александр Илич.
Следующим соперником Шлеменко станет Илич
  • РИА Новости

«Александр Илич по прозвищу Джокер без лишних пауз принял бой против Шлеменко. В рейтинге лучших средневесов Восточной Европы Илич находится на 22-й позиции», — передаёт пресс-служба RCC.

Поединок между спортсменами должен был пройти в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа.

На счету 37-летнего Шлеменко 61 победа при 13 поражениях. В активе 33-летнего серба 15 боёв, в которых он одержал 11 побед.

Ранее Шлеменко поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

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