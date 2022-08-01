Кавазашвили: в «Спартак» придёт только тот человек, у которого есть лишние деньги

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц сменит Леонида Федуна на посту президента московского клуба.

«В «Спартак» придёт только тот человек, у которого есть лишние деньги и он может неограниченно распоряжаться тратой данных средств. Я не знаю, сколько у Хачатурянца средств», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Юрий Гаврилов сомневался, что Федун может покинуть «Спартак».