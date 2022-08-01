Форвард «Оренбурга» Оганесян рассказал о целях на сезон

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился целями на сезон-2022/23.

«Начнём с команды. Мы будем стараться как можно больше побеждать, играть в атакующий футбол, показывать, что команда, которая только вышла из ФНЛ, не команда для битья. Мы тоже можем играть в хороший и правильный футбол», — приводит слова Оганесяна «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что будет стараться играть продуктивнее и делать больше результативных действий.

29 июня футболист перешёл из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 нападающий выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и сыграл в 35 матчах, в которых забил шесть мячей.

После третьего тура РПЛ «Оренбург» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице с тремя очками.

«Оренбург» в четвёртом туре сыграет на выезде с «Ростовом» 7 августа.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об игре красно-белых в матче третьего тура чемпионата России с «Оренбургом».