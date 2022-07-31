Федун: «Спартаку» надо побеждать себя, а не «Зенит»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об игре красно-белых в матче третьего тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1).

«Борьба с «Зенитом»? Нам надо побеждать себя, а не кого-нибудь. Если будет такая игра, то будем побеждать», — цитирует Федуна Sport24.

В составе красно-белых мячи забили Кристофер Мартинс Перейра (2-я минута), Александр Соболев (12-я), Квинси Промес (38-я, 94-я). У «Оренбурга» отличился Иван Башич (55-я).

Столичный клуб (семь очков) поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (три) располагается на десятой строчке.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с легионерами команды.