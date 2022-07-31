Зеленов — о Мозесе: нынешняя ситуация не даёт гарантий ни по одному легионеру

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с легионерами команды.

«Как долго он будет играть в «Спартаке»? Я говорил об этом много раз и скажу ещё раз: нынешняя ситуация, обстановка не даёт нам гарантии ни по одному футболисту, кроме россиян», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Он попросил представителей СМИ не верить слухам. По словам Зеленова, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль рассчитывает на Мозеса.

«Видели, какую форму набрал Мозес. Он один из лучших, если не лучший, на своей позиции в РПЛ. Мы рады, что такой футболист есть в «Спартаке», — добавил Зеленов.

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что Мозес может покинуть «Спартак» по требованию супруги. Агент футболиста предлагал услуги своего клиента «Интеру», «Торино» и нескольким английским клубам.

31-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В 56 матчах во всех турнирах он забил девять мячей и сделал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее Андрей Червиченко назвал большой потерей для «Спартака» возможный отъезд Мозеса.