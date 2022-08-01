военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Спаллетти: Кварацхелия показал себя с хорошей стороны

Короткая ссылка
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил выступление полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в товарищеском матче с «Мальоркой».
Спаллетти: Кварацхелия показал себя с хорошей стороны
  • AP

«Как и остальные ребята, Кварацхелия проявил себя хорошо. Он умеет побеждать соперника на поле. И хотя в некоторых моментах ему не повезло, он показал себя с хорошей стороны», — заявил тренер после матча.

Товарищеская встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что игрок присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. В летнее трансферное окно Хвича стал игроком «Наполи».

Ранее Кварацхелия рассказал о первых неделях в «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить