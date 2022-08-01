Спаллетти: Кварацхелия показал себя с хорошей стороны

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил выступление полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в товарищеском матче с «Мальоркой».

«Как и остальные ребята, Кварацхелия проявил себя хорошо. Он умеет побеждать соперника на поле. И хотя в некоторых моментах ему не повезло, он показал себя с хорошей стороны», — заявил тренер после матча.

Товарищеская встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что игрок присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. В летнее трансферное окно Хвича стал игроком «Наполи».

Ранее Кварацхелия рассказал о первых неделях в «Наполи».