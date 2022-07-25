Кварацхелия рассказал о первых неделях в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своих первых неделях в итальянском клубе.

«Мне сказали, что сначала я должен выучить неаполитанский, а потом — итальянский. Я выучил всего несколько слов, но у меня в команде есть хорошие учителя, которые могут мне помочь. Я уже узнал о кулинарии, пицце, моцарелле и кофе», — приводит слова Кварацхелии Il Mattino.

Футболист также подчеркнул, что в команде его приняли хорошо. По его словам, всего за несколько недель он смог почувствовать себя как дома.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.

Ранее Капелло сравнил Кварацхелию с Салахом.