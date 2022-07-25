Кварацхелия рассказал о первых неделях в «Наполи»

Короткая ссылка
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своих первых неделях в итальянском клубе.
Кварацхелия рассказал о первых неделях в «Наполи»
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

«Мне сказали, что сначала я должен выучить неаполитанский, а потом — итальянский. Я выучил всего несколько слов, но у меня в команде есть хорошие учителя, которые могут мне помочь. Я уже узнал о кулинарии, пицце, моцарелле и кофе», — приводит слова Кварацхелии Il Mattino.

Футболист также подчеркнул, что в команде его приняли хорошо. По его словам, всего за несколько недель он смог почувствовать себя как дома.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.

Ранее Капелло сравнил Кварацхелию с Салахом.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить