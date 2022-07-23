Капелло сравнил Кварацхелию с Салахом

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил перспективы итальянского «Наполи».

«Лучано Спаллетти потерял Кулибали, человека, который вселил в команду уверенность. Мне любопытно посмотреть, как они себя поведут в его отсутствие. Особенно интересно понаблюдать за Кварацхелией. Своими движениями он мне напоминает раннего Салаха», — цитирует Капелло Corriere dello Sport.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об игре Кварацхелии.