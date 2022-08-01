Теннисист Маррей прокомментировал ситуацию на Украине

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о ситуации на Украине.

«То, что происходит на Украине, ужасно. Вы никогда не сможете поставить себя на их место. Это должно быть абсолютно ужасно, душераздирающе и страшно», — цитирует Маррея Washington Post.

Он добавил, что нельзя не обращать внимания на ситуацию на Украине, поэтому призвал СМИ продолжать ее освещать.

Напомним, что Маррей является трёхкратным чемпионом турниров Большого шлема.

Ранее Маррей уступил Маттео Берреттини в финале теннисного турнира в Штутгарте.