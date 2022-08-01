военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Теннисист Маррей прокомментировал ситуацию на Украине

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о ситуации на Украине.
Теннисист Маррей прокомментировал ситуацию на Украине
  • Gettyimages.ru

«То, что происходит на Украине, ужасно. Вы никогда не сможете поставить себя на их место. Это должно быть абсолютно ужасно, душераздирающе и страшно», — цитирует Маррея Washington Post.

Он добавил, что нельзя не обращать внимания на ситуацию на Украине, поэтому призвал СМИ продолжать ее освещать.

Напомним, что Маррей является трёхкратным чемпионом турниров Большого шлема.

Ранее Маррей уступил Маттео Берреттини в финале теннисного турнира в Штутгарте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить