Маррей уступил Берреттини в финале теннисного турнира в Штутгарте

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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Штутгарте.
Маррей уступил Берреттини в финале теннисного турнира в Штутгарте
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 3:6.

Таким образом, 10-й номер рейтинга ATP завоевал свой шестой титул в одиночном разряде в карьере. При этом на турнире в Штутгарте Маттео сыграл впервые после травмы. 

Являющийся трёхкратным чемпионом турниров Большого шлема Маррей второй раз в сезоне дошёл до финала.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев уступил 205-й ракетке мира в финале теннисного турнира в Хертогенбосе.

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