Маррей уступил Берреттини в финале теннисного турнира в Штутгарте
- РИА Новости
Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 3:6.
Таким образом, 10-й номер рейтинга ATP завоевал свой шестой титул в одиночном разряде в карьере. При этом на турнире в Штутгарте Маттео сыграл впервые после травмы.
Являющийся трёхкратным чемпионом турниров Большого шлема Маррей второй раз в сезоне дошёл до финала.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев уступил 205-й ракетке мира в финале теннисного турнира в Хертогенбосе.