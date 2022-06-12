Маррей уступил Берреттини в финале теннисного турнира в Штутгарте

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Штутгарте.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 3:6.

Таким образом, 10-й номер рейтинга ATP завоевал свой шестой титул в одиночном разряде в карьере. При этом на турнире в Штутгарте Маттео сыграл впервые после травмы.

Являющийся трёхкратным чемпионом турниров Большого шлема Маррей второй раз в сезоне дошёл до финала.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев уступил 205-й ракетке мира в финале теннисного турнира в Хертогенбосе.