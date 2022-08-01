Палкин рассказал, насколько Ракицкий был близок к возвращению после ухода из «Зенита»

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о переговорах с защитником «Адана Демирспора» Ярославом Ракицким.

«Может быть, это был эмоциональный порыв, когда он к нам приехал из «Зенита», разорвал с ними отношения, сыграл с нами благотворительные матчи. Но никаких переговоров особо не было», — цитирует Палкина ua.tribuna.com.

32-летний спортсмен выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год. Всего в составе петербургского клуба он провёл 108 матчей, забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.

Ракицкий уже выступал за «Шахтёр», где провёл 326 матчей, забил 14 мячей и отдал 30 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» объявит подписание Ракицкого в ближайшее время.