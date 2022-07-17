Источник: «Шахтёр» объявит подписание Ракицкого в ближайшее время

Донецкий «Шахтёр» близок к подписанию контракта с бывшим защитником петербургского «Зенита» Ярославом Ракицким.

Футболист должен присоединиться к донецкому клубу в ближайшие дни, сообщает UA-Футбол.

32-летний спортсмен выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год. Всего в составе петербургского клуба он провёл 108 матчей, забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.

Ракицкий уже выступал за «Шахтёр», где провёл 326 матчей, забил 14 мячей и отдал 30 результативных передач.

Ранее генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что команда будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 в Варшаве, на стадионе «Легии».