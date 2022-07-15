Донецкий «Шахтёр» проведёт домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что команда будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 в Варшаве, на стадионе «Легии».

«Шахтёр», к нашему большому сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков на Украине, поэтому было принято решение сыграть матчи группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве. Хочу поблагодарить руководство «Легии» за то, что клуб пошёл нам навстречу и предоставил свой стадион», — приводит слова Палкина официальный сайт команды.

Он также выразил надежду, что условия, обеспеченные «Легией», и атмосфера, которую создадут фанаты на стадионе, помогут «Шахтёру» успешно выступить в Лиге чемпионов.

Чемпионат Украины сезона-2021/22 был досрочно завершён из-за ситуации в стране. Турнирная таблица была зафиксирована по состоянию на 24 февраля. В этот момент лидером являлся «Шахтёр», который был объявлен чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что хорватский специалист Игор Йовичевич назначен на пост главного тренера «Шахтёра».