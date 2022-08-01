Слуцкий: «Рубин» изменился кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов
- РИА Новости
«Наша команда изменилась кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов, которые у них играли в РПЛ. Остались та же игровая модель, расстановка и принципы. Конечно, у них более сыгранная команда», — передаёт слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Он отметил, что сложно за один месяц построить команду. Но, по мнению специалиста, матч будет бескомпромиссным, игра за шесть очков.
Напомним, что «Рубин» и «Уфа» по итогам сезона-2021/22 вылетели с РПЛ и продолжат выступать в ФНЛ.
Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» от «Енисея» в матче второго тура Первой лиги.