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Слуцкий: «Рубин» изменился кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча третьего тура ФНЛ с «Уфой».
Слуцкий: «Рубин» изменился кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов
  • РИА Новости

«Наша команда изменилась кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов, которые у них играли в РПЛ. Остались та же игровая модель, расстановка и принципы. Конечно, у них более сыгранная команда», — передаёт слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Он отметил, что сложно за один месяц построить команду. Но, по мнению специалиста, матч будет бескомпромиссным, игра за шесть очков.

Напомним, что «Рубин» и «Уфа» по итогам сезона-2021/22 вылетели с РПЛ и продолжат выступать в ФНЛ.

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» от «Енисея» в матче второго тура Первой лиги.

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