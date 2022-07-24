Слуцкий высказался о поражении «Рубина» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды от «Енисея» в матче второго тура Первой лиги.

«Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма. Но, к сожалению, стандарт соперник реализовал, а мы не использовали возможности, которые у нас были», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте клуба.

Он также подчеркнул, что играть в июле в манеже гиперстранно.

Матч прошёл в Красноярске на стадионе «Футбол-арена «Енисей» и завершился со счётом 3:2.

Полузащитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин на 17-й минуте открыл счёт. На 27-й хавбек Никита Глушков удвоил преимущество. На 33-й полузащитник Солмурад Бакаев сократил отставание. Хавбек «Рубина» Дмитрий Кабутов на 55-й минуте сравнял счёт в матче. Полузащитник «Енисея» Евгений Воронин на 66-й минуте забил победный мяч.

Ранее «Алания» обыграла «Родину» во втором туре Первой лиги.