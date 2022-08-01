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«Герта» в дебютной игре под руководством Шварца вылетела из Кубка Германии

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В первом раунде Кубка Германии «Герта» под руководством Сандро Шварца уступила «Айнтрахту» из Брауншвейга.

Встреча завершилась победой «Айнтрахта» по пенальти — 1:1 (6:5). На поле также появился бывший форвард ЦСКА Чидера Эджуке, выступающий за «Герту».

Напомним, что Шварц возглавил «Герту» 2 июня 2022 года. До этого он руководил московским «Динамо». В сезоне-2021/22 бело-голубые под руководством немецкого специалиста завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Эджуке перешёл из ЦСКА в германскую «Герту».

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