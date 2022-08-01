«Герта» в дебютной игре под руководством Шварца вылетела из Кубка Германии
Встреча завершилась победой «Айнтрахта» по пенальти — 1:1 (6:5). На поле также появился бывший форвард ЦСКА Чидера Эджуке, выступающий за «Герту».
Напомним, что Шварц возглавил «Герту» 2 июня 2022 года. До этого он руководил московским «Динамо». В сезоне-2021/22 бело-голубые под руководством немецкого специалиста завоевали бронзовые медали чемпионата России.
Ранее сообщалось, что Эджуке перешёл из ЦСКА в германскую «Герту».