Эджуке перешёл из ЦСКА в германскую «Герту»

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Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в берлинской «Герте».
Эджуке перешёл из ЦСКА в германскую «Герту»
  • РИА Новости

24-летний нигерийский форвард подписал контракт с немецким футбольным клубом. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба команды из столицы Германии.

Нигериец 3 июля воспользовался предложением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с российским клубом. 

Эджуке в сезоне-2021/22 в составе ЦСКА в 30 матчах забил пять мячей и оформил пять результативных передач.

«Гертой» в данный момент руководит бывший тренер московского «Динамо» Сандро Шварц.

Ранее Валерий Газзаев назвал потерей уход Эджуке из ЦСКА.

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