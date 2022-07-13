Эджуке перешёл из ЦСКА в германскую «Герту»

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в берлинской «Герте».

24-летний нигерийский форвард подписал контракт с немецким футбольным клубом. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба команды из столицы Германии.

Нигериец 3 июля воспользовался предложением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с российским клубом.

Эджуке в сезоне-2021/22 в составе ЦСКА в 30 матчах забил пять мячей и оформил пять результативных передач.

«Гертой» в данный момент руководит бывший тренер московского «Динамо» Сандро Шварц.

Ранее Валерий Газзаев назвал потерей уход Эджуке из ЦСКА.