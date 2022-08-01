Неймар вместо организаторов надел на Месси медаль за победу в Суперкубке Франции
На церемонии награждения Неймар вместо организаторов вручил медаль своему партнёру Лионелю Месси, после чего одноклубники обнялись и продолжили празднование.
Напомним, что игра прошла в Тель-Авиве и завершилась со счётом 4:0 в пользу ПСЖ. Голами отметились Лионель Месси, Серхио Рамос и дважды Неймар.
Лучшим игроком матча был признан Месси.
Ранее сообщалось, что Хави просит руководство «Барселоны» подписать контракт с Месси.