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Неймар вместо организаторов надел на Месси медаль за победу в Суперкубке Франции

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«Пари Сен-Жермен» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции по футболу.

На церемонии награждения Неймар вместо организаторов вручил медаль своему партнёру Лионелю Месси, после чего одноклубники обнялись и продолжили празднование.

Напомним, что игра прошла в Тель-Авиве и завершилась со счётом 4:0 в пользу ПСЖ. Голами отметились Лионель Месси, Серхио Рамос и дважды Неймар.

Лучшим игроком матча был признан Месси.

Ранее сообщалось, что Хави просит руководство «Барселоны» подписать контракт с Месси.

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